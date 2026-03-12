12.03.2026 06:31:29

UR-Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UR-Energy stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UR-Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 22,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

UR-Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 27,21 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,71 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

