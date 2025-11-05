UR-Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UR-Energy präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UR-Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,3 Millionen USD im Vergleich zu 6,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at