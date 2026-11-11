UR-Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UR-Energy stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 96,68 Prozent auf 12,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at