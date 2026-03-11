Uranium Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Uranium Energy gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uranium Energy ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 20,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uranium Energy 49,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at