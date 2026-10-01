Uranium Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uranium Energy veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Uranium Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Uranium Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,280 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,27 Prozent zurück. Hier wurden 37,25 Millionen USD gegenüber 66,84 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,201 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 27,90 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at