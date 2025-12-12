Uranium Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Uranium Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uranium Energy ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at