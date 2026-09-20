Uranium Energy Aktie

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WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038

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20.09.2026 12:03:00

Uranium Energy vs. Cameco: If I Could Only Own 1 Uranium Stock for the Next Decade, I'd Buy This 1

As energy demand grows, the global perspective on nuclear energy has shifted. Worldwide, countries are committing to tripling their nuclear energy capacity by 2050, creating powerful tailwinds over the next decade and beyond for uranium miners like Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) and Cameco (NYSE: CCJ).

Both companies benefit from growing uranium demand, but each has a different risk profile that investors should understand. If I had to pick one stock for the next decade, Cameco gets the slight edge. Here's why.

Image source: Getty Images.

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