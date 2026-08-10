Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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10.08.2026 22:05:00
Uranium Energy vs. Oklo: Which Nuclear Fuel Play Wins in 2026?
Artificial intelligence is a revolutionary technology, and the energy demands behind it are skyrocketing. As hyperscalers scramble for a stable energy source, nuclear is stealing the spotlight. This surge in interest has sparked a nuclear renaissance, igniting competition between start-ups and established miners and refiners.In one corner, you have Oklo (NYSE: OKLO), an upstart developer of advanced nuclear reactors and the fuel needed to power them. In the other, you have Uranium Energy Corporation (NYSEMKT: UEC), a domestic uranium miner that supplies the raw materials needed to meet today's energy needs. Here's the nuclear fuel play that could be the bigger winner in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|44,49
|-8,12%
|Uranium Energy Corp.
|9,83
|0,67%
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