Uranium Royalty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Uranium Royalty hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uranium Royalty 0,010 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Uranium Royalty mit einem Umsatz von insgesamt 51,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 113,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at