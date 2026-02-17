|
Uravi T and Wedge Lamps informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Uravi T and Wedge Lamps hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,31 INR gegenüber 0,650 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 100,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
