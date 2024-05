Uravi T and Wedge Lamps öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uravi T and Wedge Lamps hat am 22.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,94 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Uravi T and Wedge Lamps 0,790 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 419,89 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 338,93 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at