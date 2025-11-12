Uravi T and Wedge Lamps veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Uravi T and Wedge Lamps ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uravi T and Wedge Lamps die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 120,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at