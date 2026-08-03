Urban Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Urban Company gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Urban Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at