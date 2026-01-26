|
Urban Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Urban Company gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,070 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,83 Milliarden INR belaufen hatte.
