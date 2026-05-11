Urban Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Urban Company veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,08 INR gegenüber -0,020 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,26 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,530 INR je Aktie sowie einen Umsatz 3,96 Milliarden INR prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,570 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,72 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,56 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Urban Company 11,44 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,989 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 15,30 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at