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19.10.2026 06:31:29
Urban Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Urban Company hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,20 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Milliarden INR – ein Plus von 41,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Urban Company 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,824 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,20 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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