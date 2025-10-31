Urban Edge Properties When Issued: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Urban Edge Properties When Issued stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 112,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at