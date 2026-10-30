Urban Edge Properties When Issued gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Urban Edge Properties When Issued veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,47 Prozent auf 119,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at