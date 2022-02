Urban Edge Properties When Issued stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Urban Edge Properties When Issued hat am 16.02.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,360 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 87,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,880 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Urban Edge Properties When Issued ein Gewinn pro Aktie von 0,456 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 422,47 Millionen USD gegenüber 330,10 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,440 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 373,66 Millionen USD beziffert.

