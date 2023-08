Urban Edge Properties When Issued vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Urban Edge Properties When Issued lud am 02.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 98,8 Millionen USD gegenüber 97,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

