Urban Edge Properties When Issued: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Urban Edge Properties When Issued hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Urban Edge Properties When Issued ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 119,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Urban Edge Properties When Issued einen Umsatz von 116,4 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,740 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Urban Edge Properties When Issued im vergangenen Geschäftsjahr 471,94 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Urban Edge Properties When Issued 444,97 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 421,93 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at