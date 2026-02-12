urban-gro präsentierte Quartalsergebnisse

urban-gro hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 7,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 56,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem urban-gro 18,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at