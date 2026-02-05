urban-gro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

urban-gro hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte urban-gro -0,180 USD je Aktie generiert.

urban-gro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at