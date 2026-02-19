urban-gro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

urban-gro präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei urban-gro ein EPS von -7,500 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at