urban-gro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

urban-gro hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at