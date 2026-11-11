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11.11.2026 06:31:29
Urban One A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Urban One A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 88,0 Millionen USD, gegenüber 92,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,05 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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