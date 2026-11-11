Urban One A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Urban One A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 88,0 Millionen USD, gegenüber 92,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at