Radio One Aktie
WKN DE: A2DRLC / ISIN: US91705J2042
|
04.11.2025 13:11:16
URBAN ONE, INC. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - URBAN ONE, INC. (UONE/UONEK) reported Loss for third quarter of -$2.83 million
The company's earnings totaled -$2.83 million, or -$0.06 per share. This compares with -$31.80 million, or -$0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 16.0% to $92.68 million from $110.39 million last year.
URBAN ONE, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.83 Mln. vs. -$31.80 Mln. last year. -EPS: -$0.06 vs. -$0.68 last year. -Revenue: $92.68 Mln vs. $110.39 Mln last year.
