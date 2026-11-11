Urban One vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Urban One hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 26,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at