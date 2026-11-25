Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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25.11.2026 08:38:06
Urban Outfitters: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) announced that total sales grew 9% to a Q3 record of $1.7 billion. Multi-brand retail execution remains solid, but shifting product momentum and external shipping costs show how quickly cost structures can move.
Long-term shareholders need to see whether subscription expansion can offset margin pressure from inventory markdowns. Three things management said on the call stand out.
Nuuly, the company's clothing rental subscription service, generated $14 million in third-quarter operating profit as revenue jumped 28%. Scaling subscriber counts past 109,000 average active users improves profitability through logistics leverage.
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