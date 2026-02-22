Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
|
22.02.2026 21:42:47
Urban Outfitters CCO Sells 18,666 Shares for $1.3 Million
Margaret Hayne, Co-President & CCO of Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), disposed of 18,666 shares via indirect open-market sales on Feb. 2 and Feb. 3, 2026, for a transaction value of approximately $1.3 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($71.87); post-transaction value based on Feb. 3, 2026 market close ($71.87).
Analysen zu Urban Outfitters Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Urban Outfitters Inc.
|58,06
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.