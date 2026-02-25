NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
25.02.2026 22:48:00
Urban Outfitters’ formerly struggling namesake store chain is now driving sales gains
Shares of Urban Outfitters were up after hours on Wednesday, after the clothing retailer reported fourth-quarter results that beat estimates, helped by a turnaround at its namesake stores.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
