27.11.2025 06:31:28
Urban Outfitters gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Urban Outfitters hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Urban Outfitters einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD eingefahren.
