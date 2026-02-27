Urban Outfitters gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Urban Outfitters hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Urban Outfitters 1,28 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,80 Milliarden USD – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Urban Outfitters 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,06 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Urban Outfitters 4,26 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,17 Milliarden USD gegenüber 5,55 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at