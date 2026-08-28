Urban Outfitters hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Urban Outfitters hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2009,46 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 948,10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,04 Prozent auf 2 402,55 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 805,90 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at