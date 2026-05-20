Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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20.05.2026 22:52:11
Urban Outfitters Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Urban Outfitters Inc. (URBN) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $115.70 million, or $1.30 per share. This compares with $108.34 million, or $1.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.4% to $1.481 billion from $1.329 billion last year.
Urban Outfitters Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.70 Mln. vs. $108.34 Mln. last year. -EPS: $1.30 vs. $1.16 last year. -Revenue: $1.481 Bln vs. $1.329 Bln last year.
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