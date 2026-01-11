Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
|
11.01.2026 15:21:01
Urban Outfitters Insider Sells Another $1.5 Million in Stock as Shares Climb 43% in a Year
Margaret Hayne, the co-president and CCO of Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), indirectly sold 18,666 shares of the retail company in multiple open-market transactions on Wednesday and Thursday, for a total estimated value of $1.5 million, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($81.16); post-transaction value based on Jan. 8, 2026 market close ($81.72).Urban Outfitters, Inc. operates a diversified portfolio of retail and lifestyle brands, leveraging multi-channel distribution to reach a broad demographic across the U.S. Canada, and Europe. The company’s strategy emphasizes brand differentiation, experiential retail, and digital engagement to drive growth and customer loyalty. Its competitive advantage lies in its ability to adapt to evolving consumer trends and maintain a strong presence in both physical and digital retail environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Urban Outfitters Inc.
|
26.11.25
|Urban Outfitters-Aktie zündet Kursrakete: Anleger feiern starke Quartalszahlen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Ausblick: Urban Outfitters öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|Erste Schätzungen: Urban Outfitters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.08.25