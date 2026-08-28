Urban Outfitters legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Urban Outfitters ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Urban Outfitters die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Urban Outfitters im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at