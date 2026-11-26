Urban Outfitters präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1164,58 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Urban Outfitters ein EPS von 888,61 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Urban Outfitters in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 518,34 Milliarden ARS im Vergleich zu 2 123,44 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at