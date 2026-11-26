Urban Outfitters hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Urban Outfitters 1,67 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at