Urban Outfitters präsentierte Quartalsergebnisse

Urban Outfitters hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 907,40 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Urban Outfitters 626,81 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 067,95 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 436,79 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at