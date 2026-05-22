Urban Outfitters stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Urban Outfitters hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Urban Outfitters in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,48 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at