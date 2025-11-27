Urban Outfitters vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Urban Outfitters hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 889,08 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 528,54 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 124,55 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 308,72 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at