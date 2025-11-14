Urbana A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Urbana A hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,96 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,580 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von -4,6 Millionen CAD, gegenüber 2,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 282,28 Prozent präsentiert.

