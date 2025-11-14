Urbana vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Urbana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,96 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 282,28 Prozent auf -4,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at