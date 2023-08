Urbane Wiedergeburt: Wie diese 5 Städte die Natur zurück in die Stadt brachten

Aufgrund der rasant zunehmenden Urbanisierung, Industrialisierung und des weltweiten Bevölkerungswachstums verliert unser Planet seine biologische Vielfalt in einem alarmierenden Tempo, schneller als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Städte weiter wuchsen, hat sich die durchschnittliche Population der einheimischen Arten in den meisten bedeutenden Ökosystemen um mindestens 20 […] Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG Zum vollständigen Artikel