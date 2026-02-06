URBANET informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

URBANET lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,310 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at