URBANET legte Quartalsergebnis vor

URBANET ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat URBANET die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 46,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat URBANET mit einem Umsatz von insgesamt 4,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 65,39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at