27.11.2025 06:31:28
Urbanfund hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Urbanfund hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 3,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 44,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Urbanfund 5,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
