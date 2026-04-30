30.04.2026 06:31:29

Urbanfund öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Urbanfund präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Urbanfund hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,090 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Urbanfund ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 22,09 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,71 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at

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