15.09.2026 06:31:28

Ureru Net Advertising: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ureru Net Advertising hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 117,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ureru Net Advertising 0,590 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 562,0 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 443,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 142,750 JPY. Im Vorjahr hatten -61,570 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ureru Net Advertising hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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